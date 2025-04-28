Take-Two hisselerinde GTA 6 etkisi; rekor seviyeye ulaştı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:43

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:43

Dünyanın en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6 daha çıkmadan rekor kırdırmaya başladı. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive hisseleri, GTA 6'nın da etkisiyle rekor seviyeye yükseldi.

Daha önce oyunu biraz da olsa gösteren bir fragman paylaşılmıştı. GTA 6'nın bu fragmanı en çok izlenen oyun fragmanı olarak tarihe geçerken, beklentileri de iyice artırmıştı.

Oyunun ikinci fragmanı da bekleniyor.

GTA 6'nın bu yıl içinde çıkacağı söyleniyor ancak oyunun bu yıl çıkamayabileceğini söyleyenler de var.

Oyunun beklentisi dahi Take-Two Interactive'in hisselerini artırmaya yetmiş durumda. Şirketin hisseleri 224 doların üzerine çıkmayı başardı. Bu şirketin en iyi seviyiye ulaştığını da gösteriyor. Şirketin toplam piyasa değeri bu yeni artış ile 39,77 milyar dolara ulaştı.