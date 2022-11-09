Köpekbalıklarının sırtına kamera yerleştirdiler: Yeni keşif

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:15

Derin veya bulanık sulardaki çayırlar uçaklar veya uydular tarafından tespit edilemiyor. Köpekbalıklarının sırt yüzgeçlerine kamera yerleştiren araştırmacılar, devasa bir "sualtı ormanı" keşfetti.

Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırma makalesinde, Karayiplerde deniz yatağı boyunca uzanan deniz çayırları detaylarıyla aktarıldı.

BU BULGU OKYANUSLARI NE KADAR AZ KEŞFETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre 90 bin kilometre karelik alanın, dünyanın en büyük deniz çayırı alanı olduğu düşünülüyor. Keşfedilen bölge, bilinen toplam deniz çayırı alanını en az yüzde 40 genişletiyor.

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev alan, araştırmanın ortak yazarı Carlos Duarte, "Bu bulgu, okyanusların sadece derinliklerinin değil, sığ alanlarının keşfinden bile ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Deniz çayırlarını keşfetmek ve haritalandırmak son derece zor.

Derin veya bulanık sulardaki çayırlar uçaklar veya uydular tarafından tespit edilemiyor. Ayrıca daha seyrek çayırların veya diğer deniz bitkileriyle iç içe geçmiş alanların tespiti de zorlaşıyor.

Okyanus tabanını araştırmak ve görüntülemek için insan dalgıçlardan yararlanılabilir. Ancak bu da lojistik açıdan zorlu ve maliyetli bir görev.

Bu nedenle araştırmacılar, deniz çayırlarının keşfi için bu kez köpekbalıklarından yararlanmaya karar verdi.

Araştırmada özellikle kaplan köpekbalıkları tercih edildi. Yaklaşık üç metrelik bu köpekbalıkları, son derece hareketli hayvanlar olarak biliniyor.

Denizin derinliklerine rahatça ulaşabilen ve geniş bir alanda dolaşan bu hayvanlar, deniz çayırlarında da çok zaman geçiriyor.

2016 ve 2020 arasında araştırmacılar, uydu takip cihazlarıyla donatılmış kameraları 7 köpekbalığının sırt yüzgeçlerine sabitledi.

Kameraların yerleştirilmesinde kullanılan kablo ve bağlar, denizde kendiliğinden çözünebilen malzemelerden yapılmıştı.

Yakalanan köpekbalıklarına takılan kameralar, bu sayede 6 saat sonra hayvanın sırtından çözülerek yüzeye çıktı. Ekipler, uydu verileri sayesinde bu kameraları bularak inceleyebildi.

Hayvanları için önemli bir besin kaynağı olan deniz çayırları, aynı zamanda bol miktarda karbon depolayabiliyor.

Bu da yeni bulguların iklim krizine karşı yenilikçi çözümler üretilmesi için önemli ipuçları sağlayabileceği anlamına geliyor.