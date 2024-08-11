Kopernik'in kayıp pusulası, 500 yıl sonra bulundu

Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:21

Güncelleme: 11.08.2024 - 18:21

Polonya’da bir kalede, gökbilimci Nicolaus Copernicus'a (Kopernik) ait olduğu düşünülen 500 yıllık pusula bulundu. Bakır alaşımından yapılmış pusula, ülkenin kuzeyindeki 14. yüzyıldan kalma Frombork kalesinin zeminini taramak için bir radar kullanan amatör arkeologlar tarafından keşfedildi.

Chip'in aktardığına göre gökbilimcinin önemli göksel keşiflerinin çoğunu buradan yaptığı ve evrenin merkezinde Dünya'nın değil, Güneş’in yer aldığına dair güneş merkezli teorisini tamamladığı yer burasıydı. Pusulayı bulan Hazine Misyonu grubu, pusulayı ve pusulanın da resmedildiği ünlü “Conversations with God” (Tanrı ile Sohbet) tablosunun yer aldığı bir paylaşım yaparak, “Nicolaus Copernicus’un astronomik gözlemlerini yaptığı bahçede, 16. yüzyılın başlarından kalma bir pusula bulduk” dedi ve ekledi:

“Bu inanılmaz keşif bizi sadece Kopernik’in çığır açan keşiflerini yaptığı döneme geri götürmekle kalmıyor, aynı zamanda onun çalışma yöntemlerini anlamak için yeni olanaklar da açıyor. Arkeologlarla yaptığımız işbirliği sayesinde bu pusulanın astronomik araştırmalarda çok önemli olan hassas ölçümler için kullanılabileceğini öğrendik. Bu aracın bizzat Kopernik veya meslektaşları tarafından kullanılmış olması mümkün.”

Pusulanın Kopernik’in kendisine ait olabileceği düşünülüyor. 1520’lerde Polonya’nın Cermen Şövalyeleri (veya Töton Şövalyeleri) ile yaptığı savaş sırasında kaleden kaçmak zorunda kalan Kopernik, daha sonra eseri “De Revolutionibus Orbium Coelestium”u yazmak için kaleye geri döndü.

2008 yılında kalenin temellerinin altında gömülü bulunan iskelet kemikleri üzerinde yapılan DNA testi bunların gökbilimciye ait olduğunu doğruladı. Gökbilimci, kalenin katedraline gömüldü. Pusula şimdi test edilmek üzere Polonya Anıt Koruma kurumuna gönderilecek.