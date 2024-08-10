Dünyanın en eski piramidi! Bilim insanların inşa etmediğini iddia ediyor! Uzaylılar mı doğanın mucizesi mi?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 15:52

Güncelleme: 10.08.2024 - 15:52

Guinness Dünya Rekorları, Mısır’daki Djoser Basamaklı Piramidi’ni dünyanın en eski piramidi olarak listelemiş olsa da, Endonezya'daki Gunung Padang piramidi hakkında yapılan yeni bir araştırma, bu bilginin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Endonezya Bilim Enstitüsü'nden Danny Hilman Natawidjaja liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen bu araştırma, Gunung Padang piramidinin 25.000 yıl önce inşa edildiğini ve bu yapının insan eliyle yapılmamış olabileceğini iddia ediyor.

İNSANLAR YAPMAMIŞ OLABİLİR

Arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bu iddialar, Gunung Padang piramidinin çekirdeğinin titizlikle şekillendirilmiş masif andezit lavdan oluştuğunu ve bu yapı elementlerinin aslında doğal bir lav tepesinden ortaya çıktığını öne sürüyor. Araştırmaya göre, bu doğal oluşum daha sonra mimari olarak şekillendirilmiş ve kaplanmış olabilir.

Bu çalışma, ileri düzey taş işçiliği becerilerinin son buzul çağına kadar uzandığını ortaya koyarak, insan uygarlığı ve gelişmiş inşaat tekniklerinin yaklaşık 11.000 yıl önce tarımın ortaya çıkmasıyla başladığına dair geleneksel inancı sarsıyor. Göbeklitepe gibi diğer sit alanlarından elde edilen kanıtlar da tarımın henüz icat edilmediği dönemde bile gelişmiş inşaat uygulamalarının var olduğunu gösteriyor.

TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Ancak, bu iddialar bilim dünyasında tartışmalara yol açtı. Cardiff Üniversitesi'nden Flint Dibble, bu bulguların insan yapımı olduğuna dair net bir kanıt olmadığını belirtiyor. Dibble, "Bir tepenin yamacından yuvarlanan malzemeler, kendiliğinden bir şekilde yerleşecek ve insan yapımı olduğuna dair işaretler taşımayacaktır," diyerek araştırmaya şüpheyle yaklaştığını ifade ediyor.

Güney Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden arkeolog Bill Farley de, Gunung Padang’dan elde edilen 27.000 yıllık toprak örneklerinin doğru bir şekilde tarihlendirildiğini ancak insan faaliyetlerine dair herhangi bir iz, örneğin kömür ya da kemik kalıntıları taşımadığını söylüyor.

YENİ ARAŞTIRMALARA DA KONU OLACAK

Eleştiriler karşısında, Natawidjaja, dünyadaki diğer araştırmacıları Gunung Padang üzerinde daha fazla araştırma yapmaya davet ediyor. Ayrıca, Archaeological Prospection dergisinin editörleri, makalenin doğruluğunu ve bulguların geçerliliğini incelemek üzere bir soruşturma başlattıklarını doğruladı.

Bu yeni araştırma, arkeoloji dünyasında heyecan yaratmış olsa da, Gunung Padang piramidinin gerçek kökeni hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Yapının insan yapımı olup olmadığına dair kesin bir kanıt bulunana kadar, bu gizemli piramit dünya çapında araştırmacıların ilgisini çekmeye devam edecek.