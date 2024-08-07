Bilim insanları yeni deniz canlısı türleri tanımladı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 04:25

Güncelleme: 07.08.2024 - 04:25

Biodiversity Data Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir makalede 5 metre ila 7 kilometre derinlikte 11 yeni deniz canlısı türü tanımlandı. Böylece denizdeki canlıların tanımlanmasındaki hızlanma da gözler önünde serildi.

Küresel iklim değişikliği Dünya'daki çeşitliliği tehdit ederken okyanuslardaki canlıları hiç keşfedemeden yitirmemiz de mümkün. Halihazırda keşfedilenler, denizlerde yaşadığı tahmin edilen iki milyon türün yalnızca küçük bir kısmı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre keşiflerin önündeki en büyük engellerden biri, yeni türlerin bilimsel olarak tanımlanması. Mevcut bilim ortamında, keşfedilen yeni türlerin resmen tanınması 20 ila 40 yıl sürebiliyor.

DENİZ CANLILARININ HIZLICA TANIMLANMASI HEDEFLENİYOR

Yeni başlatılan Okyanus Türleri Keşifleri (Ocean Species Discoveries) girişimi, omurgasız deniz canlılarının hızlıca ve dikkatlice tanımlanmasını hedefliyor.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Tarihi Müzesi'nin imzasını taşıyan girişim, 25 taksonomi uzmanını bir araya getirdi.

11 yeni deniz canlısı türü tanımlanırken bu omurgasızların 5 metre ila 7 kilometre derinlikte yaşadığı bildirildi.

Hidrotermal ağızlarda yaşayan Lepetodrilus marianae ve deniz tabanlarındaki Cunicolomaera grata özellikle dikkat çekti.

Phys.org, normalde bu iki farklı türün aynı bilimsel makalede bulunmayacağını işaret ederek, yeni makale "mega yayın" formatında olduğu için bunlara birlikte yer verebildiğini bildiriyor.

Okyanus Türleri Keşifleri'nden Dr. Torben Riehl, "Belirli bir tema olmadan bu taksonomik tanımları bütüncül şekilde yaparak türleri isimlendirip tanımlamadaki gecikmeyi çözmeye çalışıyoruz" diyor.

Prof. Dr. Julia Sigwart da şu ifadeleri kullanıyor: