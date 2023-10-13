Korkutan araştırma: Son 25 yılda Antarktika'daki buz kütlelerinin yüzde 40'ından fazlası eridi

Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:13

Güncelleme: 13.10.2023 - 13:13

Dünya sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi iklim değişikliğinin sonuçları ile boğuşurken, aynı zamanda buz kütlelerinin hızla erimesi ile sahil bölgelerinde sel felaketlerinin de bu sonuçlardan birisi olması bekleniyor.

Bilim insanları, Antartika'daki 162 buz kütlesinden 71'inin 1997'den 2021'e kadar yani son 25 yılda boyut olarak küçülüp,okyanusa toplamda 7.5 trilyon ton erimiş su kattığını belirtiyor.

Leeds Üniversitesi'nden Dr.Benjamin Davison'ın liderlik yaptığı araştırma grubu Antartika'nın buz kütleleri hakkında yeni bir çalışma yaptı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın GOCE uydusu ve NASA ve Almanya'nın ortak projesi Grace, Batı Antartika'daki buzların erime raddesini ve sonucunda yaşananların Dünyanın yerçekimine olan etkisini ortaya çıkardı.