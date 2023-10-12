İklim değişikliği alkolleri de etkiledi: Kalitesi düşecek

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:47

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:47

Son bir çalışma, iklim değişikliğinin bira üretiminde önemli bir bileşen olan şerbetçiotu kalitesi ve miktarı üzerinde ciddi etkilere yol açabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, önümüzdeki 27 yıl içinde şerbetçiotu üretiminde yüzde 4 ila 18 arasında bir düşüş ve alfa içeriğinde yüzde 20 ila 31 arasında bir azalma yaşanabileceğini tahmin ediyor.

Özellikle yaz sonları, bira endüstrisi için hayati öneme sahip olan şerbetçiotunun erken olgunlaşmasının iklim değişikliği nedeniyle 20 gün daha erken meydana geldiği belirlendi. Bu değişim, her yıl yaklaşık 0.2 metrik tonluk bir şerbetçiotu üretim kaybına neden oldu.

2050 YILINA KADAR SÜRE VAR

Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Slovenya gibi ülkelerde şerbetçiotu yetiştirilen alanlarda, 1970-2050 yılları arasındaki verilere odaklanan araştırma, bu bölgelerdeki şerbetçiotu miktarının ve kalitesinin ciddi şekilde etkilenebileceğini gösterdi.

Bira endüstrisine göre, bu durum tüketicilere yüksek fiyatlar veya düşen kalite olarak yansıyabilir. Dolayısıyla, bu sorunun çözümü için uyum sağlama ve sektörün geleceğini güvence altına alma adına acil önlemler alınması gerektiği öneriliyor.

İklim değişikliği, özellikle sıcaklık artışı ve yağış eksikliği nedeniyle şerbetçiotu üretimini olumsuz etkileyerek bira endüstrisini tehdit ediyor. Bu sorunun üstesinden gelmek, şerbetçiotu üreticilerinin daha fazla çaba ve yatırım gerektirebilir.

Çalışma, 10 Ekim'de Nature Communications dergisinde yayımlandı.