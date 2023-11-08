Kozmik geri sayım başladı: Satürn'ün halkaları yok olacak! Hem de çok yakın bir tarihte

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:36

Galileo Galilei tarafından 1610 yılında keşfedilen Satürn, Güneş Sistemi'nde halkaları olan tek gezegen olarak yer alıyor. Keşfedildiği tarihten bu yana halkaları ile gökbilimcilerin dikkatini çeken Satürn'ü şimdi ise kötü bir son bekliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın son verilerine göre Satürn'ün halkaları 2025 yılında yok olacak.

SATÜRN'ÜN HALKALARI NASIL VE NE ZAMAN OLUŞTU?

Satürn'ün yedi farklı halkasının oluşumu, gezegenin muazzam çekim gücüyle kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve uyduların parçalanması sonucu meydana gelmiş olduğuna inanılıyor. Bu halkaların kesin yaşı hala bir gizem oluştururken, son araştırmalar yaklaşık 400 milyon yıl süresince devam eden bir oluşum dönemine işaret ediyor. Halkalar, yaklaşık olarak 30 Dünya büyüklüğünde bir alanı kaplasa da oldukça incedir ve çoğu kısmı 100 metreden daha az bir kalınlığa sahiptir.

Bilimsel araştırmalar, bu halkaların giderek azaldığını ve Satürn'ün atmosferine buzlu parçacıkların saçıldığını göstermiştir. 23 Mart 2025 tarihine geldiğinde, Satürn, gözlemcilerin halkaları zorlukla görebileceği bir eğimde olacak ve neredeyse görünmez hale gelecek.

HALKALARIN KAYBOLMASI GEÇİÇİ BİR DURUM

Satürn, 29,5 yıllık bir yörünge dönüşünü tamamlarken, gezegen halkalarını yeniden belirgin hale getirecek bir eğimle dönecek ve 2032'de zirveye ulaşacak. yANİ Satürn'ün halkaları tam 7 yıl sonra tekrardan görünür hale gelecek.