NASA, Satürn halkalarının gezegen atmosferini ısıttığını keşfetti

NASA tarafından açıklanan son keşfe göre, Satürn'ün geniş halka sistemi dev gezegenin üst atmosferini ısıtıyor.

Xinhua
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:42
NASA, Satürn halkalarının gezegen atmosferini ısıttığını keşfetti
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NASA, fenomenin güneş sisteminde daha önce hiç görülmediğini belirtti. Keşif, Voyager 1 ve 2 ile artık emekliye ayrılan Uluslararası Ultraviyole Kaşif uzay araçlarının görevlerine ek olarak, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ve emekli edilen Cassini uzay roketi de dahil olmak üzere çeşitli NASA misyonlarından elde edilen 40 yıllık veriler kullanılarak yapıldı.

ATMOSFERE YAĞAN BUZLU PARÇACIKLAR ISINMAYA NEDEN OLUYOR

NASA'ya göre, fenomen için en makul açıklama, Satürn'ün atmosferine yağan buzlu halka parçacıklarının bu ısınmaya neden olması. Bunun nedeni mikrometeoritlerin, güneş rüzgarı partikül bombardımanının, güneş ultraviyole radyasyonunun veya elektrik yüklü tozu toplayan elektromanyetik kuvvetlerin etkisi olabilir.

Araştırma, Planetary Science Journal'da yayınlandı.

Paris'teki Astrofizik Enstitüsü ve Arizona Üniversitesi'ndeki Ay ve Gezegen Laboratuvarı'nda görevli Lotfi Ben-Jaffel, "Bir gezegenin üst atmosferi üzerinde etkili olan bu halkaların nitelenmesi sürecinin henüz başındayız. Nihayetinde, uzak dünyalardaki atmosferler hakkında gerçek bir iz bırakacak küresel bir yaklaşıma sahip olmak istiyoruz" dedi.

Ben-Jaffel, "Bu araştırmanın amaçlarından biri, diğer yıldızların yörüngesindeki gezegenlere nasıl uygulayabileceğimizi görmek. Buna 'dış halkalar' araştırması diyelim" dedi.


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