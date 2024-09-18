Kredi kartı inceliğinde telefonlar mümkün olabilir

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:03

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:03

Huawei'nin henüz tanıttığı üç kez katlanabilen telefonu Mate XT’nin bataryaları inanılmaz bir inceliğe sahip. Yaklaşık 3.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Dünyanın ilk ticari üç ekranlı katlanabilir telefonu, her biri sadece 1,9 mm kalınlığında olan üç adet ultra ince pille donatılmış durumda.

Ama görünene göre akıllı telefon pil teknolojisi, daha da ileri gitmeye aday. Chalmers Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, kredi kartı kalınlığındaki telefonları mümkün kılacak bir pil teknolojisi geliştirdi. Bu inanılmaz sistem, “kütlesiz enerji depolama” olarak adlandırılıyor.

HUAWEI'IN TELEFONUNDAN DAHA İNCE BİR YAPI

Chip'in yer verdiği habere göre yeni teknoloji, Huawei’nin üç ekranlı katlanabilir telefonu için kullandığı silikon pillerden bile daha ince olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak bu kadar ince bir batarya teknolojisini kullanarak bile olsa gerçekten kredi kartı kalınlığında bir cihaz üretmek kesinlikle kolay bir başarı olmayacaktır.

Teknolojinin bu yönde ilerlediği rahatlıkla söylenebilir. Görünüşe göre oldukça dayanıklı, ince ve harika pil ömrüne sahip cihazların geliştirilmesi çok uzakta değil. Bu cihazları üretmek için ultra ince ekranlara, çiplere ve pillere ihtiyacımız var ve Chalmers Üniversitesi araştırmacıları en azından bunların birini bulmuş olabilir.

Bu kadar ince cihazlar bulunmadığı için ürettikleri bataryalar tam olarak bu cihazlar için geliştirilmiş değil. Ancak, karbon fiber kompozitten bir pilin nasıl yapılacağı keşfedilmiş durumda ve alüminyum kadar sert olan bu malzeme, bir elektrikli aracın (EV) gövdesini oluşturmak için bile kullanılabilir. Ayrıca böyle bir gövde, aynı zamanda EV’nin pili olarak da işlev görecektir.

HEM İNCE HEM SAĞLAM

Böyle bir tasarım, otomobil üreticilerinin geleneksel pil paketlerini terk etmelerini sağlayarak otomobillerin ağırlığını önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca, bu noktaya ulaşmadan önce bile karbon fiber teknolojisini geleneksel bataryalarla beraber kullanarak menzili arttırmak mümkün olabilir.

Yeni teknoloji ile geliştirilen piller, geleneksel pillere göre daha verimli olmalarının yanı sıra çok daha sağlam bir yapıya da sahipler. Batarya hücresinin yapısal dayanıklılığı da 25GPa’dan 70GPa’ya yükseltildi ve bu da karbon fiberi alüminyum ile karşılaştırılabilir hale getiriyor.

Pil, yarı katı bir elektrolitin lityum iyonlarını sıvı bir elektrolit yerine karbon fiber pilde taşımasıyla çalışıyor. Ancak ekibin söylediğine göre daha yüksek güç elde etmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor ve tasarım, pil hücresindeki güvenliği artırarak yangın riskini azaltıyor.