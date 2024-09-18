Huawei ardından Xiaomi üçe katlanan telefon tanıtacak

Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:59

Güncelleme: 18.09.2024 - 17:59

Üçe katlanabilir telefonlarla tablet ve telefonu bir araya getiren şirketlere Xiaomi de ekleniyor. Kısa bir süre önce Huawei ile başlayan akım, Xiaomi ile devam edebilir. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Xiaomi önümüzdeki yılın şubat ayında üçe katlanabilir ekranlı telefonunu duyurabilir.

XIAOMI'NİN ÜÇE KATLANABİLİR EKRANLI TELEFONU NASIL OLACAK?

Şirketin aldığı bir patente göre yeni telefon, Mate XT'in sahip olduğu gibi üç ekran bulunuyor. İstenirse, ikiye katlanarak istenirse de üçe katlanarak kullanılabilen telefonun kamera tarafı daha küçük olacak gibi duruyor.

Huawei'ye kıyasla yatay bir kamera kurulumu eklenmesi beklenen telefonun sızdırıldığı kadarıyla 91Mobiles tarafından oluşturulan konsept tasarımı şu şekilde: