Kripto para dolandırıcılarının yeni adresi: LinkedIn

19 Haziran 2022 Pazar, 14:46

Kripto para birimleri her ne kadar son zamanlarda ciddi düşüşler yaşasa da hâlen geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak bu dijital varlıklar ile ilgili dolandırıcılık vakaları da bir hayli fazla.

Uzmanlar, yatırımcıların internet ortamlarındaki kripto dolandırıcıları konusunda dikkatli olunması gerektiğini her açıklamasında vurguluyor.

WebTekno'ya göre; yeni haberler, dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan LinkedIn’in kripto para dolandırıcılığı konusunda kullanıldığını gösteriyor.

CNBC tarafından paylaşılan rapora göre ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), popüler platform konusunda kullanıcıları uyarıyor.

LINKEDIN’DEKİ DOLANDIRICILIKLARDA CİDDİ ARTIŞ!

CNBC’ye göre LinkedIn, son zamanlarda platformda kullanıcıları kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik eden dolandırıcılıkların arttığını kabul etti. Bunun yanı sıra FBI’ın San Francisco ve Sacramento şehirlerindeki ofislerinde sorumlu olan Sean Ragan da özellikle iş dünyasında popüler olan platformu “önemli bir tehdit” olarak nitelendirdi ve son zamanlarda bu tarz dolandırıcılıklarda ciddi bir artış gördüklerini açıkladı.

Açıklamalara göre dolandırıcılar, profesyonel bir kişi gibi davranarak kullanıcılara ulaşıyor. Bunun ardından da samimi davranarak konuştukları kişilere kripto para yatırımları ile para kazanabileceklerini söylüyor ve onları bazı sitelere çekmeye çalışıyor.

Suçlular, ilk olarak kullanıcıları gerçek kripto para sitelerine yönlendiriyor ve onların güvenini kazanıyor. Bu kişiler, birkaç ay sonra ise onların sahte sitelere yatırım yapmasını söylüyor ve hesaplarından paraları çalıyor.

SAHTE OLANI AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

LinkedIn ise dün paylaştığı bir açıklamayla kullanıcıları şüpheli profilleri bildirmeye teşvik etti. Şirketin yetkililerinden Oscar Rodriguez de CNBC’ye yaptığı açıklamalarda neyin sahte olup olmadığını belirlemenin ‘inanılmaz derecede zor’ olduğunu aktardı. Ayrıca platform, sizden para veya yatırım yapmanızı isteyen tanımadığınız kişiler konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

SAHTE HESAPLARIN YÜZDE 96'SI KALDIRILDI

LinkedIn’in dolandırıcılar konusunda diğer şirketler ve FBI gibi devlet kurumları ile birlikte çalıştığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Rodriguez, tespit edilen sahte hesapların yüzde 96’sının kaldırıldığını açıklamalarında belirtirken CNBC’ye konuşan bir grup mağdur, dolandırıcılık sebebiyle ettikleri zararın 200 bin dolar ile 1,6 milyon dolar arasında değiştiğini ifade etti.