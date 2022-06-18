En değerli kripto paraların kaybı yüzde 90'ı aştı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

CoinGoLive tarafından derlenen veriler, en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlıkların nispeten daha iyi performansa sahip olduğunu gösteriyor. Buna göre sabit kripto paralar liste dışı tutulduğunda en büyük 10 kripto paradan 9’u son bir yılda yüzde 90’dan daha az düşüş gördü. Bitcoin (BTC) ise Kasım 2021 dönemindeki 69.000 dolarlık zirve fiyatından an itibarıyla yüzde 71 oranında değer kaybına sahip. En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) ise 4.868 dolarlık zirvesinden yüzde 78’e varan düşüş gördü.

İnvesting.com'da yer alan habere göre ilk 10’daki diğer kripto paralar BNB, Cardano (ADA), Solana (SOL) ve XRP, 2021 yılı zirve fiyatlarından yüzde 70 ila 90 arasında değer kayıpları yaşarken bugün 10. sırada yer alan DOGE, geçen seneki 0,73 dolar fiyatından yüzde 93 oranında düşerek 0,049 dolara kadar geriledi. Son duruma göre ilk 10 kripto paranın ortalama değer kaybı yüzde 80 oranında devam ediyor.

BORSA TOKENLERİ SON BİR YILDA DAHA DİRENÇLİ KALDI

Kripto para borsalarının yerel tokenleri ise son bir yıl içinde diğer sektörler varlıklarından daha dirençli hareket etti. Borsa tokenleri arasında Bitfinex borsasında işlem ücreti indirimi sağlayan LEO token, yüzde 40’a varan değer kaybıyla en az düşüş gören token oldu. LEO’nun ardından KuCoin borsasının yerel tokeni KCS de zirve fiyatından yüzde 61 düşüşle ortalamanın altında düşüş gören kripto varlıklar arasındaydı.

KRİPTO PARA PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ALTINA İNDİ

Kripto para piyasalarında satış baskısı, son bir hafta içerisinde daha da arttı. ABD enflasyonuna yönelik endişeler ve Fed’in sıkılaştırıcı para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya başlaması, kripto paralar gibi riskli piyasalardan çıkışları hızlandırdı.

Bunun sonucu olarak kripto para piyasaları toplam değeri, son 7 gün içerisinde 1,26 trilyon dolardan yüzde 30 düşerek 883 milyar dolara kadar geriledi. Bu süre zarfında Bitcoin de 30.500 dolar seviyesinden yüzde 30’un üzerinde düşüşle 20.100 dolara kadar düştü.