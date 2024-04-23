Küçük yaştaki çocukların telefon kullanma oranı şaşırttı

Telefon kullanma yaşı ilkokul öncesine kadar indi. Günümüzde yapılan araştırmalar 5-7 yaşlarındaki çocukların telefon kullanım oranlarını gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:21
Küçük yaştaki çocukların telefon kullanma oranı şaşırttı
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Tablet kullanma yaşının oldukça düştüğünü araştırmalar yıllardır söylüyor olsa da İngiltere'de yapılan yeni araştırma telefon kullanım yaşanın da 5'e kadar düştüğünü aktardı. İngiltere'nin telekomünikasyon düzenleyici kurumu Ofcom tarafından yapılan açıklamaya göre 5 ve 7 yaş grubundaki ilkokul çağındaki çocuklarda telefon kullanımı dörtte bir oldu.

TELEFON KULLANIMINDA YAŞ GİTGİDE DÜŞÜYOR

Bu oranların yakında daha da artması bekleniyor çünkü okuldaki derslere destek eğitim videoları, ailelerin çocuklarına dışarıda olduklarında ulaşma istekleri ya da oyun oynama gibi pek çok etken telefon kullanımında yaşın düşmesine neden oluyor.

Aynı araştırmaya göre tablet tarafında işler daha kötü. Çocukların yüzde 76'sı tablet kullanıyor. Sosyal medya kullanım oranı 5 ve 7 yaş grubu çocuklarda yüzde 30'dan yüzde 38'e kadar çıkmış. 

Çevrim içi oyunları oynama oranı da yüzde 34'ten 41'e yükselmiş. FPS oyunlarında ilgi de yüzde 15'lere kadar yükselmiş. Bu oyunların çoğunda 18 yaş ve üstü sınırı olduğunu belirtmekte fayda var. 


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