Kulaklıklarda canlı çeviri desteği sunuluyor

Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:30

Güncelleme: 16.03.2025 - 21:30

Bloomberg'in haberine göre, Apple, bu yıl içinde iOS 19 güncellemesiyle AirPods'a canlı çeviri özelliği eklemeyi planlıyor. Habere göre, yeni kulaklıklar konuşulan dili algılayarak iPhone aracılığıyla anında çeviri yapacak ve kullanıcının AirPods'una iletecek.

Kullanıcı da kendi dilinde konuştuğunda çeviri karşı tarafa aktarılabilecek. İngilizce konuşan bir kullanıcı, Çince konuşan birini dinlerken, AirPods aracılığıyla konuşmayı İngilizce olarak duyabilecek.

Verilen bilgilere göre, Apple, 2020'den beri iPhone'da Translate uygulaması sunuyordu ancak bu yenilik AirPods ile çeviriyi daha pratik hale getirecek.

GOOGLE UZUN ZAMANDIR ÇEVİRİ HİZMETİNİ SUNUYOR

Google tarafından geliştirilen kablosuz kulaklık olan Google Pixel Buds, uzun zaman önce canlı çeviri özelliğini hizmete aldı.

Apple'ın yeni duyurusundan yaklaşık 7 yıl önce bu hizmeti sunmaya başlayan Pixel Buds, bu özellik sayesinde kullanıcılara farklı dillerde konuşulanları anlama imkanı sunuyor.

İlk modeli 2017’de tanıtılan Pixel Buds, Google Asistan entegrasyonu, dokunmatik kontroller ve yüksek ses kalitesi gibi özelliklere de sahip bulunuyor.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro anlık çeviri özelliği ile öne çıkıyor

Samsung Galaxy Buds 3 Pro da gerçek zamanlı çeviri özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Galaxy AI ile entegre çalışan kulaklıklar sayesinde kullanıcılar farklı dillerdeki konuşmaları anında anlayabiliyor ve yabancı dil konuşan kişilerle iletişim kurabiliyor.

Samsung, kulaklıklarında canlı çeviri özelliğini ilk kez 2024 yılında sunmaya başlarken, yılın sonlarında Türkçe dil desteği de çeviri desteğine eklenmiş oldu.