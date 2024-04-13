Xiaomi Open Earphones duyuruldu! Açık tasarımlı kulaklık

Xiaomi ilk açık tasarımlı kulaklığını duyurdu. Open Earphones adı verilen kulaklık hangi özelliklere sahip?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:38
Xiaomi Open Earphones duyuruldu! Açık tasarımlı kulaklık
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Xiaomi, özellikle farklı teknolojileri tanıtmasıyla gündeme gelirken, kablosuz kulaklık tarafında daha fazla markanın modelini duyduğumuz açık tasarımlı kulaklıklara yenisini ekliyor. Kablosuz kulaklıklar popüler olduktan sonra pek çok model çıktı ancak kulak içi tarafta bazı kullanıcılar halen istediği konforu bulamıyor. Bu sebeple açık tasarımlı kulaklıklara olan ilgi de artıyor. Xiaomi'nin Open Earphones modelinin ise sesten kayıp yaşanmadan kullanım sunduğu iddia ediliyor.

XIAOMI'NİN OPEN EARPHONES MODELİNİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Kulaklıkta 17mmx12mm sürücüler ve DLC diyagramları yer alıyor. Bunun yanı sıra LHDC kodeği bulunan kulaklık 96kHz frekansına kadar çıkıyor. Hi-Res Audio Wireless Gold bulunan kablosuz kulaklıkta ses sızıntısı yaşanmaması için özel bir sistem de yer alıyor. Bunlar da 10mm sızıntı önleyici ses ünitesi oluyor.

Kulaklık tek şarj ile 7 buçuk saat kullanılabilen cihaz şarj haznesiyle 38 saatin üzerinde kullanım sunuyor ve çift mikrofona sahip. Cihaz yurt dışında 103 dolarlık fiyata sahip.


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