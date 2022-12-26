Kullanıcılar 2022 yılının en iyi telefonlarını seçti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:42

Teknoloji haberleri sitesi 9to5Google yılın sonu gelmeden 2022'nin en iyi telefonlarını(iPhone listeye dahil edilmedi) okuyucularına sordu. Verilen cevaplara göre yılın en iyi telefonu da belli oldu. Seçenekler arasında 2022 yılında piyasaya sürülen en iyi 27 telefon yer aldı.

YILIN TELEFONU GOOGLE PIXEL 7 PRO OLDU

Okuyucuların tercihine göre yılın en iyi telefonu Google Pixel 7 Pro oldu. Telefon farklı anketlerde kamera tarafında da en iyiler arasında yer alırken, pek çok kişi tarafından Google'ın akıllı telefonda tekrar güçlenmeye başladığı yorumlarının yapılmasını sağladı. İkinci sırada yine Pixel 7 yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında Samsung Galaxy S22 Ultra, dördüncü sırasında Pixel 6a ve beşinci sırada Nothing Phone yer aldı.

Diğir bir yandan YouTube'da teknoloji içerikleri üreten Marques Brownlee, 2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonlarını bulmak için bir çalışma yapmıştı. 21 milyon kişinin oy kullandığı bu araştırmada, 2022 yılının en iyi kameralı telefonu Google imzalı Pixel 6A oldu. İlginç bir şekilde ikinci sırada yer alan Google Pixel 7 Pro'yu üçüncü sırada mobil oyun deneyimi oldukça yüksek olan Asus Zenfone 9 takip etti.