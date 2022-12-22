Kullanıcılar seçimini yaptı: 2022'nin en iyi kameralı telefonu!

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:04

Bu yıla damga vuran bazı telefonlar oldu. Apple'ın yeni iPhone 14 serisi, Samsung S22 ve diğer markaların yeni tanıtılan telefonları ve elbette Google Pixel serisi. Hepsi akıllı telefon dünyasındaki kullanıcıları etkilemeyi başardı. Bazı markalar kamera tarafına odaklanırken, bazı modellerde uzun pil ömrü dikkat çekti.

YouTube'da teknoloji içerikleri üreten Marques Brownlee, 2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonlarını bulmak için bir çalışma yaptı. 21 milyon kişinin oy kullandığı bu çalışmada, 2022 yılının en iyi kameralı telefonu Google imzalı Pixel 6A oldu. İlginç bir şekilde ikinci sırada yer alan Google Pixel 7 Pro'yu üçüncü sırada mobil oyun deneyimi oldukça yüksek olan Asus Zenfone 9 takip etti.

iPHONE LİSTEDE ALT SIRALARDA YER ALDI

Oppo Find X5 Pro dördüncü sırada yer alırken sonrasında arkasından gelen modeller şöyle oldu: Samsung Galaxy S22 Ultra, Realme 10 Pro Plus, iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro.

Bu sıralama Elo sıralama sistemi kullanılarak oluşturdu. Kullanıcıların kullandığı oylar üzerinden bir ortalama oluşturuldu ve farklı kategorilerde en çok beğenilen telefonlar ekstra puan kazandı.

Brownlee, listeye dahil ettiği telefonlarla farklı ortamlarda farklı ışık koşullarında çekimler yaptı ve kullanıcılara hangi fotoğrafların daha iyi göründüklerini sordu. Kullanıcılar hangi markanın hangi model telefonu olduğunu bilmeden çekilen fotoğrafları oylaması sonucu Pixel 6A liderliği üstlendi.

Videoda gösterildiği gibi gece çekim performansında en kötü performansı iPhone SE gösterirken, en iyi performansı da Vivo X80 Pro Plus gösterdi. Bir diğer yandan portre modunun denendiği senaryoda en iyi performansı Pixel 7 Pro gösterdi.