Kullanıcılar dikkat: 8 gün sonra bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 13:12

Güncelleme: 23.12.2024 - 13:13

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yıla girerken bazı kullanıcıları üzecek bir karar aldı.

Meta, 1 Ocak 2025 itibariyle belirli eski model telefonlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, milyonlarca kullanıcının WhatsApp'a veda etmesine neden olacak.

Şirket, son olarak 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulamaya erişemeyecek modelleri paylaştı.

2025’TE WHATSAPP DESTEĞİNİ KAYBEDECEK MODELLER

Meta, 2025’ten itibaren bazı Samsung, Motorola, HTC, LG ve Sony modellerinin WhatsApp desteğini sonlandırma kararı aldı.

Yani Android, KitKat veya daha eski sürümleri çalıştıran modeller 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya erişemeyecek.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

APPLE CEPHESİNDE DE DURUM AYNI

Bunun dışında Apple cephesinde de benzeri bir durum söz konusu. Bu kapsamda iOS 15.1’den eski sürümleri çalıştıran iPhone modelleri için Mayıs 2025’te WhatsApp desteği sonlandırılacak.