Kullanıcılar dikkat: 8 gün sonra bu telefonlarda WhatsApp çalışmayacak!
Meta, 1 Ocak 2025 itibariyle bazı eski telefonlara WhatsApp desteğini sonlandıracak. İşte artık WhatsApp desteğinden yoksun olacak modellerin listesi...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yıla girerken bazı kullanıcıları üzecek bir karar aldı.
Meta, 1 Ocak 2025 itibariyle belirli eski model telefonlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, milyonlarca kullanıcının WhatsApp'a veda etmesine neden olacak.
Şirket, son olarak 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulamaya erişemeyecek modelleri paylaştı.
2025’TE WHATSAPP DESTEĞİNİ KAYBEDECEK MODELLER
Meta, 2025’ten itibaren bazı Samsung, Motorola, HTC, LG ve Sony modellerinin WhatsApp desteğini sonlandırma kararı aldı.
Yani Android, KitKat veya daha eski sürümleri çalıştıran modeller 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya erişemeyecek.
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
- Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
APPLE CEPHESİNDE DE DURUM AYNI
Bunun dışında Apple cephesinde de benzeri bir durum söz konusu. Bu kapsamda iOS 15.1’den eski sürümleri çalıştıran iPhone modelleri için Mayıs 2025’te WhatsApp desteği sonlandırılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- Mis kokulu portakallı kurabiye tarifi
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?