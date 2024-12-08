WhatsApp'taki gruplara faydalı bir özellik daha geliyor

WhatsApp'taki gruplarda normalde olmayan ancak yakında gelmesi planlanan bir özellik ortaya çıktı.

WhatsApp'taki gruplara faydalı bir özellik daha geliyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:46

Meta, WhatsApp için gruplarda kaç kişinin o sırada çevrimiçi olduğunu göstermek için çalışmalarını yapıyor. WABetaInfo tarafından Android telefonlar için geliştirildiği ortaya çıkan özellik, şu anda test aşamasında. 

WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİK

Kalabalık gruplarda kimlerin çevrimiçi olduğunu görmek isteyenlerin bir süredir beklediği özellik, test aşamasından ne zaman çıkar bilinmiyor. 

Özellik sayesinde gruplarda tek tek kimin çevrimiçi kimin çevrimdışı olduğu kolayca görülebilecek.


Etiketler: #whatsapp #WhatsApp Android #WhatsApp grupları

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