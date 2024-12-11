Yayınlanma: 11.12.2024 - 22:26

Güncelleme: 11.12.2024 - 22:26

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar uygulamayı kullanmakta sorun yaşıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin bir açıklama yaptı:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."