Kullanıcıların banka hesap bilgilerini çalan 5 Android uygulaması
Android tarafta kullanıcıların bilgilerini ele geçiren mobil uygulamalar bulunuyor. 5 mobil uygulama banka bilgilerini ele geçiriyor.
Akıllı telefonların uygulama mağazaları kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeyi bekleyen uygulamalarla dolu. Özellikle Google Play Store kullanıcılarının indirdikleri uygulamalara çok dikkat etmesi gerekiyor. Yeni tespit edilen Android uygulamaları arasından 5 tanesi kullanıcıların banka hesap bilgilerini ele geçiriyordu.
TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR TEKRAR GÜNDEMDE
Bazı uygulamalar kullanıcının direkt telefonundaki verileri ele geçiriyorken, bazıları kullanıcılardan habersiz ücretli abonelikler yapıyor. Öte yandan bazıları ise banka bilgileri gibi hassas bilgileri ele geçiriyor.
Threat Fabric tarafından tespit edilen uygulamalar taşıdıkları Trojan Sharkbot üzerinden kişilerin telefonlarından banka bilgilerini ele geçirebiliyor. Bu uygulamaların Google tarafından Play Store’dan silindiği aktarılmış olsa da telefonlarda yer alıyorsa mutlaka silinmesi tavsiye ediliyor.
Silinmesi gereken uygulamaların tamamı:
-Recover Audio, Images & Videos
-Codice Fiscale 2022
-Zetter Authentication
-File Manager Small, Lite
-My Finances Tracker
İlgili Haberler
- Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken uygulamalar
-
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi