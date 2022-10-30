Kullanıcıların banka hesap bilgilerini çalan 5 Android uygulaması

30 Ekim 2022 Pazar, 11:29

Akıllı telefonların uygulama mağazaları kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeyi bekleyen uygulamalarla dolu. Özellikle Google Play Store kullanıcılarının indirdikleri uygulamalara çok dikkat etmesi gerekiyor. Yeni tespit edilen Android uygulamaları arasından 5 tanesi kullanıcıların banka hesap bilgilerini ele geçiriyordu.

TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR TEKRAR GÜNDEMDE

Bazı uygulamalar kullanıcının direkt telefonundaki verileri ele geçiriyorken, bazıları kullanıcılardan habersiz ücretli abonelikler yapıyor. Öte yandan bazıları ise banka bilgileri gibi hassas bilgileri ele geçiriyor.

Threat Fabric tarafından tespit edilen uygulamalar taşıdıkları Trojan Sharkbot üzerinden kişilerin telefonlarından banka bilgilerini ele geçirebiliyor. Bu uygulamaların Google tarafından Play Store’dan silindiği aktarılmış olsa da telefonlarda yer alıyorsa mutlaka silinmesi tavsiye ediliyor.

Silinmesi gereken uygulamaların tamamı:

-Recover Audio, Images & Videos

-Codice Fiscale 2022

-Zetter Authentication

-File Manager Small, Lite

-My Finances Tracker