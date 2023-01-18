'Küresel ısınma ile tropikal bölge hastalıklarını daha sık göreceğiz'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, özellikle üst solunum yollarında görülen enfeksiyonların birden fazla faktörden kaynaklandığını söyleyerek, "Bir sürü mikrop ve virüsten bahsedildiğini duyuyoruz. Hastanelerde artık karne gibi bir kağıt ile değişik isimlerle karşımıza geliyorlar. 2 yıl evde kapalı kaldık, maskelerimizi taktık ve birazcık korunduk. Maskelerimizi çıkarınca bir anda çocuk ve erişkinler enfeksiyonun kucağına düştük. Solunum yolu enfeksiyonlarının her türü var şu anda. Mikroplarla olanlar da var virüslerle olanlar da var" dedi.

'ENFEKSİYONLARIN ARTMASI İKLİMLE İLGİLİ'

Sıklıkla görülen enfeksiyon hastalıklarında en büyük problemin boğaz ağrısı, baş ağrısı ve epeyce uzun süren öksürük olduğunu belirten Prof. Dr. Kalyoncu, iklim değişikliğinin de solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Dünyanın iklimi giderek ısınıyor. Çevrenizdeki hangi şehirde olursanız olun dağlarda kar var mı? Derelerimiz kurudu, kuyuların taban suyu bile azaldı. Barajlardaki su miktarı azaldı. Havalar da eskisi gibi soğuk olmadığı için bu enfeksiyonların bir miktar artması bununla alakalı. Tabii bu tek sebep değil. Yani; işin içinde hava kirliliği var. Yoğun miktarda ısınmak için kullandığımız bir sürü doğal fosil yakıtların hava kirliliğine neden olması, fabrikaların kirlilikleri bizleri etkiliyor.

Hem havaların sıcak gitmesi hem de bu kirlilik, kapalı yerde daha çok ve daha kalabalık bir arada bulunmamız önemli etkenler. Dolayısı ile enfeksiyonları daha yoğun, daha sık, şiddetli yaşar hale geldik. Bunların hepsini beraber düşünmek lazım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda uzun saatler boyunca kalmamalıyız. Bunu birazcık yumuşak ifadelerle belirtmeye çalıştım. Çünkü yüzde yüz bundan kaçınmak mümkün değil. Olabildiğince çok kişi ile dar alanda bulunduğunuz zaman da maske takın. Sezon öncesinde grip aşınızı olun."

'HASTALIKLARIN PROFİLİ DEĞİŞECEK'

İklim şartlarının giderek değişmesinin giderek ağır sonuçlarının olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı: