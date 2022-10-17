Kutusundan hiç çıkmamış ilk iPhone rekor fiyata satılacak!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:11

İnsanlar yeni bir iPhone satışa çıktığında uzun kuyruklar oluşturuyorken, 2007 yılında ilk tanıtılan ve kutusundan hiç çıkmamış iPhone için 30 bin dolardan fazlasını ödeyebilir.

Business Insider tarafından detayları verilen habere göre birinci nesil iPhone ilk çıktığında 599 dolara mal olmuştu. Şimdi ise o cihazın 50 katından fazla bir rakama satılması bekleniyor. iPhone 14 serisinden bir cihaz almayı düşünürseniz en az 799 dolar ödemek gerekiyor. Bu fiyat Türkiye için 30 bin 999 TL'den başlıyor.

KUTUSUNDA DURAN İLK iPHONE'UN SATIŞA ÇIKTIĞINDA KISA SÜRE İÇİNDE SATILMASI BEKLENİYOR

İlk iPhone'un 3.5 inçlik bir ekran, 2 Megapiksellik bir kamera ve şu an için vazgeçilmez olan bir internet tarayıcısıyla geldiğini hatırlıyoruz. Öte yandan ilk kez sahneye çıkan iPhone 15 yıl önce Steve Jobs'ın elinde 'iPod, telefon ve internet iletişim cihazı' olarak tanımlanmıştı.

Açık artırma bu pazar sona erecek ve nihai alıcı belli olacak.

Merak edenler için cihazın özellikleri şu şekilde:

Ekran: 3,5 inç dokunmatik ekran

Çözünürlük: 320 x 480 piksel

Boyut: 11,6 mm kalınlık

Kamera: 2 Megapiksel arka kamera/ Telefonun ön kamerası bulunmuyor ve video çekemiyor

Bağlantı: 2G desteği

Depolama alanı: 4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri

İşletim sistemi: iPhone OS işletim sistemi/ Günümüzde iOS olarak adlandırılıyor

Batarya: 1400 mAh

Diğer özellikler: 412 MHz tek çekirdekli ARM 11 işlemci, PowerVR MBX grafik işlemci