Son 10 yılda iPhone kullanım oranının nasıl değiştiği araştırıldı

13 Ekim 2022 Perşembe, 00:14

Piper Sandler isimli bir yatırım bankası, ABD'de 14 bin 500 genci kapsayan bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, ABD'de yaşayan gençlerin bir numaralı akıllı telefon tercihinin iPhone olduğunu gözler önüne serdi. Hatta işler öyle bir noktaya gelmiş durumda ki ABD'de iPhone dışında telefon kullanan neredeyse hiç genç yok.

2022 YILINDA İSE iPHONE KULLANIM ORAN İKİ KATINA ÇIKMIŞ

Webtekno'nun haberine göre Piper Sandler analistleri, bu araştırmayı her iki yılda bir tekrarlıyorlar. Paylaşılan sonuçlara göre 2012 yılında iPhone kullanan gençlerin oranı yüzde 40 civarındaydı. 2022 yılında ise bu oran iki katına çıkmış durumda. Yapılan son araştırma, ABD'deki gençlerin yüzde 87'sinin iPhone kullandığını gözler önüne serdi. Üstelik gençlerin yüzde 88'i, bundan sonra alacakları ilk telefonun bir iPhone olacağını belirtiyor.

Yukarıdaki tabloda, 2014-2022 aralığındaki sonuçları görüyorsunuz. Tablonun başladığı yıllarda iPhone'un tercih edilme ivmesi daha fazla olsa da günümüzde bile yükseliş trendi devam ediyor.

Analistler, bunun nedeninin Apple'ın yıllardır devam eden yineleme döngüsü olduğunu söylüyor.



Yapılan araştırmanın abartılı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Öyle ki Apple'ın anavatanı ABD ve bir iPhone'un en ucuza satıldığı ülke de ABD.

Hal böyle olduğu için de iPhone, ABD'deki gençler için oldukça ulaşılabilir bir ürün. Ayrıca bu araştırmanın ABD özelinde olduğunu unutmamak gerek. Türkiye ve Avrupa'da oranlar Piper Sandler'ın araştırmasına göre ciddi anlamda farklılık gösteriyor ve özellikle Samsung'un ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu söylemek mümkün.