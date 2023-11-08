Kuyruklu yıldız Dünya'ya çarptı tarımı başlattı: Gizemli köyün hikayesi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 18:30

Güncelleme: 08.11.2023 - 18:30

Yeni bir araştırmaya göre, Dünya'nın atmosferinde gerçekleşen ve parçalanan bir kuyruklu yıldızın patlaması, tarımın doğuşuna Suriye'de katkıda bulunmuş olabilir.

Kuzey Suriye'de bulunan ve artık var olmayan bir köy, muhtemelen yaklaşık 12 bin 800 yıl önce Dünya'ya çarpan büyük bir kuyruklu yıldızın etkisi altında yok olan insan topluluğuna ait en eski kalıntıları barındırıyor. Bu köyün kalıntıları üzerinde yapılan yeni bir analiz, kuyruklu yıldız çarpmanın ardından yaşanan dramatik bir dönüşüm sonucunda avcılık, tarım ve vahşi hayvanların kontrolüne doğru bir kayışın yaşandığını gösteriyor.

Araştırmacılar, yeni çalışmada, "Mevcut analizlere dayanarak, bu, kozmik bir çarpma olayından etkilenen bir insan yerleşiminin en eski örneği olabilir" ifadesini kullandılar.

Ekip, Suriye'nin kuzeyinde yer alan şu anda sular altında kalmış olan Abu Hureyra köyünden çıkarılan malzemeye yeni bir bakış açısı sunarak, Centaur adı verilen yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki parçalanmış buz kütlesinin Dünya'ya çarptığı dönemde yerel iklimde ciddi değişikliklerin yaşandığına işaret ediyor. Bu cisimler asteroidlere benzerken, kuyruklu yıldızlar gibi gaz ve tozdan oluşan bir kuyruk bıraktıkları için özel bir yapıya sahiptirler.

Araştırmacılar, "hava patlaması" olarak adlandırılan olayın, kuyruklu yıldızın atmosferde patlayan yüksek sıcaklıklı bir parçasının, yerleşimi etkileyen yoğun şok dalgalarını tetiklediğini ve köyü yok ettiğini düşünülüyor. Bilim insanları ayrıca, bu olayın Güneş ışığını engelleyerek soğuk bir kışa yol açtığını ve Younger Dryas Çarpma Hipotezi olarak bilinen bu olayın bölgeyi tozla kapladığını düşünüyor.

Kuyruklu yıldızın çarpmasından önce, yerleşimcilerin ağırlıklı olarak yabani meyve, meyve ve baklagiller tükettiği kayıtlarda yer alıyor. Ancak olay sonrası kalıntılar, insanların yedikleri yemeklerin tahıl ve baklagillere kaydığı görülüyor ve bu da tarımın erken aşamalarının başladığını işaret ediyor.

Yeni çalışma, aynı zamanda bölgede kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesinde artış olduğunu gösteriyor, bu da daha kuru bir iklimin varlığını işaret ediyor. Araştırmacılar, köylülerin arpa, buğday ve baklagiller yetiştirmeye başladığını belirtiyor.

Bu sonuçlar, Dünya'nın farklı bölgelerinde benzer kuyruklu yıldız patlamalarına tanık olduğu 2007 hipoteziyle uyumlu görünüyor. Araştırmacılar, dev kuyruklu yıldızın parçalarının Suriye köyüne çarpmasının dolaylı bir etki olduğunu ve bu nedenle yerde bir krater oluşmadığını belirtiyor.

Bu araştırma, "Airbursts and Cratering Impacts" adlı dergide yayınlanmıştır.