LAMOST, spektral veri sayısında yeni bir rekor kırdı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 01:35

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 01:35

NAOC, LAMOST DR10 veri setini yerli kullanıcılarla yabancı ortaklara açıkladı. Veri seti, 22,29 milyondan fazla spektrumdan oluşuyor. Bu sayı, diğer tüm uluslararası gökyüzü araştırma teleskopları tarafından yayınlanan spektral veri sayısının 2,9 katına işaret ediyor.

VERİ SAYISI SON DÖRT YILDA İKİYE KATLANDI

NAOC'ye göre veri seti, 11.81 milyon düşük çözünürlüklü spektrum ve 10.48 milyon orta çözünürlüklü spektrum dahil olmak üzere, Ekim 2011'den Haziran 2022'ye kadar LAMOST'un gözlemleri sonucu elde edilen bir spektral veri koleksiyonu.

NAOC, LAMOST'un, 2019 yılında 10 milyondan fazla spektral veri yayınlayan dünyadaki ilk gökyüzü araştırma teleskobu olduğunu bildirdi. Gözlemevi, LAMOST tarafından elde edilen spektral veri sayısının son dört yılda ikiye katlandığına dikkat çekti.

NAOC, bugüne kadar Çin, ABD, Almanya, Belçika, Danimarka ve diğer ülke ve bölgelerdeki 194 araştırma enstitüsü ve üniversitesinden 1.385 kullanıcının araştırmaları için LAMOST verilerini kullandığını belirtti.

Çin'de Guo Shoujing Teleskopu olarak bilinen LAMOST, gök cisimlerinin kimyasal bileşimi, yoğunluğu, atmosferi ve manyetizması ile ilgilenen astronomlara yardımcı olan önemli bir veri koleksiyonu olan yüksek kaliteli spektrumları toplamak için faaliyete geçirildi.