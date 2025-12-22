Cumhuriyet Gazetesi Logo
League of Legends 2027'de büyük bir güncelleme alacak

League of Legends 2027'de büyük bir güncelleme alacak

22.12.2025 00:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
League of Legends 2027'de büyük bir güncelleme alacak

Riot Games, League of Legends için büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Eski popülerliği olmayan League of Legends için büyük bir güncelleme üzerinde çalışılıyor. Riot Games, 2027 yılında oyunun baştan aşağı yenileneceği büyük bir güncelleme yayınlayacak. 

Kasım ayında bir kaynak League of Legends 2'nin geliştirilmekte olduğunu ve 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceğini bildirmişti.

Riot'un 2026 sonrası League of Legends planlarını ele alan bir videoda, baş yapımcı Paul Belleza, söylentilerin aksine geliştiricinin League of Legends 2 üzerinde çalışmadığını aktardı. Bunun yerine 2027'de gelecek büyük bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 

Peki oyunda hangi yenilikler yer alacak?

Bunlar arasında oyun içi deneyimle tamamen entegre edilmiş yepyeni bir oyun dışı istemcinin yanı sıra Sihirdar Vadisi, tamamen görsel olarak yenilenecek. Bunların dışında ise oyuncu deneyiminde iyileştirmeler yer alacak. Güncellemenin, oyunun grafiklerinin yeniden düzenlendiği 2010'lardaki değişiklik kadar büyük olması ve yeni oyuncuları da oyuna çekmesi amaçlanıyor.

İlgili Konular: #Riot Games #LoL #League of Legends

İlgili Haberler

Steam'de eski Windows sürümleri için destek sona eriyor
Steam'de eski Windows sürümleri için destek sona eriyor Steam'in bir süredir eski Windows sürümlerine olan desteğini keseceği söyleniyordu.
Steam Deck'in LCD ekranlı versiyonu artık üretilmeyecek
Steam Deck'in LCD ekranlı versiyonu artık üretilmeyecek Valve'nin el konsolu Steam Deck'in LCD versiyonu artık resmi olarak üretilmeyecek.
Nvidia GPU'larından 100 kat hızlı çalışan optik çip geliştirildi
Nvidia GPU'larından 100 kat hızlı çalışan optik çip geliştirildi Çin'deki bilim insanları, hız ve enerji verimliliği açısından Nvidia’nın en güçlü yapay zeka GPU’larından bazı görevlerde 100 kat daha hızlı çalışan fotonik bir mikroçip geliştirdiklerini açıkladı.