League of Legends 2027'de büyük bir güncelleme alacak

Eski popülerliği olmayan League of Legends için büyük bir güncelleme üzerinde çalışılıyor. Riot Games, 2027 yılında oyunun baştan aşağı yenileneceği büyük bir güncelleme yayınlayacak.

Kasım ayında bir kaynak League of Legends 2'nin geliştirilmekte olduğunu ve 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceğini bildirmişti.

Riot'un 2026 sonrası League of Legends planlarını ele alan bir videoda, baş yapımcı Paul Belleza, söylentilerin aksine geliştiricinin League of Legends 2 üzerinde çalışmadığını aktardı. Bunun yerine 2027'de gelecek büyük bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Peki oyunda hangi yenilikler yer alacak?

Bunlar arasında oyun içi deneyimle tamamen entegre edilmiş yepyeni bir oyun dışı istemcinin yanı sıra Sihirdar Vadisi, tamamen görsel olarak yenilenecek. Bunların dışında ise oyuncu deneyiminde iyileştirmeler yer alacak. Güncellemenin, oyunun grafiklerinin yeniden düzenlendiği 2010'lardaki değişiklik kadar büyük olması ve yeni oyuncuları da oyuna çekmesi amaçlanıyor.