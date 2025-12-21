Steam Deck'in LCD ekranlı versiyonu artık üretilmeyecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 23:11:00
Haber Merkezi
Valve'nin el konsolu Steam Deck'in LCD versiyonu artık resmi olarak üretilmeyecek.

Valve'nin el konsolu olan Steam Deck, kullanıcının Steam kütüphanesindeki uyumlu oyunları oynamasını sağlıyordu. Neredeyse her oyunla uyumluluğu bulunan cihazın bir LCD bir de OLED ekranlı versiyonları vardı. Piyasadaki uygun fiyatlı el konsollarından biri olan LCD ekranlı versiyon yapılan açıklamaya göre artık üretilmeyecek. 

Steam Deck LCD, 256 GB depolama alanına sahip model artık resmi olarak üretilmeyecek. Bu da cihazın elde kalan stokları bittiğinde artık satışta olmayacağı anlamına geliyor. 

Steam Deck'in OLED versiyonunda 512 GB ve 1 TB modelleri resmi olarak satışta görünüyor. 

