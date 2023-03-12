League of Legends artık bu PC’lerde açılmayacak

Riot Games’in popüler MOBA türündeki oyunu League of Legends’e (LOL) sistem güncellemesi geldi. Güncellemeyle birlikte oyunun Windows PC’ler için minimum sistem gereksinimleri değişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 13:02
League of Legends artık bu PC’lerde açılmayacak
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Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından biri olan League of Legends, düşük teknik özellikleri bulunan sistemlerde de çalışıyordu.

Ancak oyunun yapımcısı Riot Games oyunculara kötü bir haber verdi. Son gelen güncelleme ile birlikte artık League of Legends 32-bit Windows işletim sistemli sistemlerde çalışmayacak.  

2023’ün Nisan ayında yayınlanacak olan güncellemeden sonra oyunu oynayabilmek için artık işletim sisteminizin 64-bit Windows olması gerekecek.

Konu ile ilgili Riot Games’in teknik ekibi, “Oyuna getireceğimiz yeni özellikler eski sistemlerde sorun yaratacak. Bundan dolayı da böyle bir karar aldık” şeklinde açıklama yaptı. Alınan bu karar oyunun içinde bulunan TeamFights Tactics modu için de gerekli olacak. 

League of Legends’in tam sistem gereksinimleri ise şöyle: 

Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 (64-bit) 

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650-SSE3 

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 9600GT veya AMD HD 6570 veya Intel HD 4600 Dahili GPU 

RAM: 2 GB 

Depolama: 16 GB HDD 

Önerilen Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) 

İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200-SSE4 

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950 veya Intel UHD 630 Dahili GPU 

RAM: 2 GB 

Depolama: 16 GB SSD


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