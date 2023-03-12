League of Legends artık bu PC’lerde açılmayacak

Ancak oyunun yapımcısı Riot Games oyunculara kötü bir haber verdi. Son gelen güncelleme ile birlikte artık League of Legends 32-bit Windows işletim sistemli sistemlerde çalışmayacak.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından biri olan League of Legends, düşük teknik özellikleri bulunan sistemlerde de çalışıyordu.

2023’ün Nisan ayında yayınlanacak olan güncellemeden sonra oyunu oynayabilmek için artık işletim sisteminizin 64-bit Windows olması gerekecek.

Konu ile ilgili Riot Games’in teknik ekibi, “Oyuna getireceğimiz yeni özellikler eski sistemlerde sorun yaratacak. Bundan dolayı da böyle bir karar aldık” şeklinde açıklama yaptı. Alınan bu karar oyunun içinde bulunan TeamFights Tactics modu için de gerekli olacak.