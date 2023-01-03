Lenovo, ANC özelliğinde uygun fiyatlı kulaklığı tanıttı

03 Ocak 2023 Salı, 12:32

Ürün gamının çeşitliliği ile bildiğimiz Çin merkezli şirketlerden biri olan Lenovo, yeni kulaklığını tanıttı. Lenovo TC550 olarak adlandırılan yeni kablosuz kulaklık, ANC özelliğinin yanı sıra benzer özelliklerdeki cihazlardan daha uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkıyor.

KULAKLIĞIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kablosuz yapı üzerine inşa edilen Lenovo TC550'nin dikdörtgen bir şarj haznesi bulunuyor. Yatay olarak tasarlanan şarj kutusu mat dokuya sahipken kulaklığın gövdesi 304 paslanmaz çelik yapıda ve parlak. Tasarım olarak Apple'ın AirPods Pro modelini andıran cihazda 10mm sürücüler yer alıyor ve 25 desibel ANC özelliğini bünyesinde topluyor.

Cihazda bunlara ek olarak çift gürültü engelleyici mikrofon da yer alıyor.

Kulak içi yapıda olduğu için 5 farklı uç ile gelen kulaklık, Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor. USB-C ile şarj olan kulaklığın kutusu 450mAH pil kapasitesine sahip.

Kulaklık aktif kullanımda 6 saat kadar dayanıyorken, şarj kutusuyla doldurularak kullanıldığında bu sayı 5 kat artıyor, 30 saate kadar çıkıyor.

Kulaklık Çin'de 36 dolardan satışa çıktı. Global pazarda ise ne kadara satılacağı henüz bilinmiyor.