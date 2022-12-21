Lenovo'dan üç farklı özelliği bünyesinde toplayan masa lambası
CES 2023 kapsamında Levono'nun çok fonksiyonlu masa lambası ortaya çıktı.
CES 2023 kapsamında gelmesi beklenen ürünler yavaş yavaş ortaya çıkarken Lenovo'nun geliştirdiği çok amaçlı gelişmiş masa lambası dikkat çekmeyi başardı. Üç farklı özelliği bünyesinde toplayan cihaz, masa lambası işlevinin dışında; 15W desteğinde Qi kablosuz şarja ve 4K webcam gibi fonksiyonlara sahip.
YENİ MASA LAMBASI FARKLI İŞLEVLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Lenovo'nun masa lambası şık bir tasarımla bizleri karşılıyor. Yuvarlak bir destek ünitesine sahip lamba, ince ve fonksiyonel bir gövdeye sahip. Farklı portlara destek ünitesinde sahip olan ürün, alt kısımdan açılan bölümle beraber kablosuz şarj özelliği kazanıyor.
Bunun yanında cihazda bulunan çıkarılabilir olarak tasarlanmış 4K webcam, Go Desk Station ile görüntülü konuşma yapmaya da imkan sağlıyor. 4K çözünürlük 30 fps kayıt işlemi yapabilen masa lambası, üç adet USB-C, iki adet USB A ve bir adet HDMI 2.0 portlarına sahip.
2023 yılının ilk aylarında CES 2023 kapsamında tanıtılacak olan ürünün satış fiyatının da 330 dolar olacağı konuşuluyor. Cihazda yer alan Lenovo Go 4K Pro isimli kamera tek olarak da satılacak ve onun da fiyatı 150 dolar civarında olacak.
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