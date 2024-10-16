Lenovo, Nvidia ile ortaklık kuruyor

Lenovo, yapay zeka tabanlı bilişim yarışında bilgisayarların daha kabiliyetli hale gelmesiyle Nvidia ve diğer ABD merkezli çip üreticileriyle ortaklık kuruyor.

Lenovo, Nvidia ile ortaklık kuruyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:59

Lenovo, Çin dışında yapay zeka için Nvidia yanında Meta ile de ortaklık kuruyor. Lenovo CEO'su Yang Yuanqing, şirketin çip üreticisi Nvidia ile işbirliğini duyurmak için dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Dünyanın en büyük kişisel bilgisayar (PC) üreticisi olan Lenovo, yoğun rekabet ve jeopolitik kısıtlamalar arasında üstünlüğünü korumaya çalışırken, Çin dışındaki pazarlarda yapay zeka (AI) ürünlerini artırmak için Meta ve Nvidia ile ortaklık kuruyor.

Şirket her yıl düzenlediği Tech Wold konferansını 15 Ekim'de gerçekleştirdi ve önemli duyular yaptı. 

Yapılan duyurular arasında Çin dışında satılan PC'ler için AI Now adlı kişisel bir yapay zeka asistanı piyasaya süreceğini ve bu asistanın Meta'nın açık kaynaklı Llama 3.1 büyük dil modelini kullanacağı da yer aldı.

 

AI Now sohbet botu, internet bağlantısı olmadan bilgisayarlarda çalışabiliyor ve kullanıcıların doğal dil komutlarıyla belgeleri yönetme, metin ve resim oluşturma ve cihaz ayarlarını yapılandırma gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.

Lenovo'nun başkanı ve CEO'su Yang Yuanqing, düzenlenen etkinlikte, yapay zeka aracının Lenovo'yu "farklılaştırabileceğini" ve pazarda "diğerlerinden ayırabileceğini" söylüyor.

Nvidia ile Lenovo ortaklığının bir sonucu olarak; Nvidia'nın yeni Blackwell grafik işlem birimleri (GPU'lar) ve Lenovo'nun su soğutma teknolojisiyle donatılmış bir yapay zeka sunucusu da dahil olmak üzere bir dizi kurumsal yapay zeka çözümünü ortaklaşa piyasaya sürüldü.


Etiketler: #Lenovo

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