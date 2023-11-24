Lenovo, patent ihlali nedeniyle Asus'a dava açtı

Lenovo, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na Asus'a yönelik bir patent ihlali davası açtığını bir basın bülteniyle duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:26
Lenovo, patent ihlali nedeniyle Asus'a dava açtı
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Teknoloji şirketleri onlarca patent alarak şirketlerinin tasarımlarını, ürünlerinin özel iç donanımları ve benzeri birçok şeyi korumak istiyor. Lenovo da Asus'u aldığı bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava ediyor.

Dava, bazı Asus ürünlerindeki yazılım, donanım ve bağlantıyla ilgili çeşitli Lenovo patentlerinin ihlal edildiğini iddia ediyor. Bu dava, Asus'un bu yılın ağustos ayında Münih Bölge Mahkemesi'nde hücresel teknolojiyle ilgili açtığı ve Lenovo'nun çözüm olarak çapraz lisanslama anlaşması sunduğu davasına yanıt olarak açıldığı aktarıldı.

ArsTechnica'ya göre Asus dört patenti ihlal etmekle suçlanıyor. Sonuçta Lenovo, patentlerini kullanan Asus'un söz konusu ürünleri ABD'de satılmasının yasaklanmasını talep ediyor.

Listelenen ürünler araında tablet gibi olan katlanabilir ekranlı laptop, tabletler ve masastü bilgisayarlar ve internet yönlendiricileri yer alıyor.


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