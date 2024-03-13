Lenovo, 6 bacaklı robot geliştirdiğini duyurdu

Daha çok tüketici elektroniği ürünleriyle bildiğimiz Lenovo, endüstriyel otomasyonda kullanılmak üzere 6 bacaklı robot geliştirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:23
Lenovo, 6 bacaklı robot geliştirdiğini duyurdu
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Lenovo'nun bu yıl sunmayı plandığı Daystar Bot GS robotu, 6 bacağı sahip ve Boston Dynamics'in Spot'una benziyor ancak burada ayrılan kısım iki bacak daha fazla eklenmesi. Bildiğiniz üzere Spot'ta 4 bacak bulunuyor. Şirket, daha önce 2020 yılında tanıtmış olduğu Daystor robotunun daha gelişmiş versiyonunu 2024 yılında tanıtmaya hazırlanıyor. 

YENİ 6 BACAKLI ROBOT

Lenovo'nun IF Design'da sergilenen robotu, 2024 yılı IF tasarım ödülünü kazanmayı başardı.

Yeni robotun endüstriyel otomasyon ve kamu hizmetlerinde ön plana çıkması bekleniyor. Geleneksel robotik platformları geride bırakacağı belirtilen robotun, eşsiz denge ve manevra kabiliyeti sunduğu aktarılıyor. Söylendiğne göre farklı arazilerde de sorunsuz kullanılabiliyor.

Robotta, gelişmiş bir kontrol sistemi, en son teknoloji algılama algoritmaları ve IP66 koruması yer alıyor.


Lenovo Daystar Bot GS haberleri

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