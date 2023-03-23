Lenovo oyun telefonu üretmeyi bırakıyor

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:35

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 11:35

Oyuncu telefonlarıyla dikkat çeken Lenovo yeni bir iddia ile gündeme geldi. Direkt Lenovo çalışanlarından biri oyun telefon serisi üreten birimde küçülmeye gidildiğini ve oyun odaklı telefonların üretiminin bırakılma kararının alındığını duyurdu.

OYUNCU TELEFONLARINA TALEP AZALDI MI?

Söz konusu detaylar Xiaomi'nin Black Shark telefon serisini durdurma kararı almasının ardından geldi.

Oyuncu telefonlarına olan talebin azalmasıyla ya da şirketlerin beklentilerinin altında satış rakamlarına ulaşmasıyla bu serilerin fişi çekilmeye başlandı. Lenovo'nun en son piyasaya sürdüğü Legion Y70 başarılı bulunsa da şirketin 'üretimi durdurma' kararını etkileyememiş gibi duruyor.

İki oyuncunun da eksilmesiyle pazarda Asus ROG Phone serisi ve Nubia'nın Red Magic serisi ayakta kaldı.