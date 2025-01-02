LG, şeffaf ve kablosuz OLED TV'yi küresel tanıtacak

Yayınlanma: 02.01.2025 - 18:27

Güncelleme: 02.01.2025 - 18:27

LG'den yapılan açıklamaya göre, CES 2024'te tanıtılan LG SIGNATURE OLED T kendinden aydınlatmalı ekranı, şeffaf ekrandan opak ekrana dönüşebiliyor. Dünya çapında tanınan LG'nin şeffaf OLED'i, Time dergisinin "En İyi Buluşlar 2024" listesine girdi ve En İyi İnovasyon onuru da dahil olmak üzere beş CES 2024 İnovasyon Ödülü aldı.

Kullanıcılar tek bir düğmeye dokunarak şeffaf ve opak modlar arasında geçiş yapabiliyor. Şeffaf moddayken OLED T, inanmak için görülmesi gereken fütüristik bir içerik deneyimi sunuyor. Ekran havada süzülen içerik illüzyonu yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ekrandaki görselleri çevreleyen alanla birleştiriyor.

Öne çıkan özelliklerden bir diğeri ise ekranı şeffaf bir dijital tuvale dönüştüren ve sanat eserlerini, videoları veya fotoğrafları sergilemek için Her Zaman Açık Ekran (AOD) modu olan T-Objet olarak gösteriliyor. Bunu tamamlayan T-Bar, ekranın alt kenarı boyunca görünen ve spor sonuçları, IoT cihaz durumları, hava durumu tahminleri veya şarkı adı bilgileri sağlayan bir bilgi etiketi. T-Bar aktifken ekranın geri kalanı kullanılmıyor ve temiz, düzenli bir görünüm ve LG'nin "neredeyse görünmez" ekranının arkasındaki alanın net bir görüntüsünü sunuyor. T-Home, mevcut hizmetlere iyi organize edilmiş bir genel bakışın yanı sıra uygulamalara, ayarlara ve diğer özelliklere hızlı erişim sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor.

LG OLED T, 77 inçlik çarpıcı ekran boyutuna rağmen, geleneksel televizyonlara kıyasla çok alan işgal etmiyor. Şeffaflığı, rahatsız edici olmadan merkezi bir yere yerleştirilmesine veya doğal ışığı veya dış mekan manzarasını engellemeden pencerelerin önüne konumlandırılmasına olanak tanıyor.

OLED T, hem görüntü hem de ses kalitesini optimize ediyor

Şeffaf 4K OLED ekran, LG'nin kablosuz video ve ses aktarım teknolojisi ile birleştirildi. Bu sayede karışık kablolardan arındırılmış cihaz, sürükleyici ve dikkat dağıtmayan bir izleme ortamı sunuyor.

OLED T, kesintisiz bir izleme deneyimi sağlayan, gecikme olmaksızın görsel olarak kayıpsız bir kablosuz video ve ses aktarım çözümü olan LG'nin tescilli Zero Connect Box ile yeniliği ilerletiyor. 120 Hz değişken yenileme hızında 4K'yı destekleyen OLED T, NVIDIA G-SYNC Uyumlu ve AMD FreeSync Premium tarafından en dinamik, gerçeğe en yakın oyun deneyimi için yırtılma ve takılmaları ortadan kaldırmak üzere onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Medya Eğlence Çözümleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, LG SIGNATURE OLED T'nin kendine özgü, çok yönlü bir izleme deneyimi ve benzeri görülmemiş bir uzamsal esneklik sunan, kullanıcı odaklı olağanüstü bir yenilik olduğunu belirtti.

Hyoung-sei, "LG, sektör lideri OLED teknolojisini benzersiz form faktörleri, şeffaf ekranlar, kablosuz bağlantı ve daha fazlasıyla birleştirerek yeniliğin ön saflarında yer almaya devam ediyor ve başka hiçbir TV üreticisinin taklit edemeyeceği benzersiz, yaşamı zenginleştiren gelişmeler sunuyor." ifadelerini kullandı.