LG'den yeni nesil araçlar için şeffaf anten

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:22

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:22

LG, mobil taraftan çekildikten sonra zaten liderlikte yer aldığı 'cam' tarafında yeni bir teknoloji duyurdu. CES 2024'te karşımıza çıkması beklenen yeni şeffaf anten, tasarımının ötesinde gelişmiş bir telekomünikasyon da sunuyor.

LG, CES 2024 İÇİN FARKLI TEKNOLOJİLERİNİ TANITACAK

Burada Saint-Gobain Sekurit ile iş birliğine giden LG'nin bu antende sundukları var. İstenirse ön ya da arka cama entegre edilen bu anten çeşitli cam türleri ve araç tasarımlarıyla da uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Cihaz aynı zamanda 5G, GNSS yani küresel navigasyon uydu sistemi ve Wi-Fi gibi gelişmiş bağlantı desteği sunuluyor.

LG, CES 2024'ü çok ciddiye alıyor ve farklı teknoloji çözümlerini 9 Ocak/13 Ocak arasında Las Vegas'ta yapılacak etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor.