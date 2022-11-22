LG'den otomobilin içine gizlenebilen ince hoparlör

22 Kasım 2022 Salı, 10:29

LG Display tarafından geliştirilen yeni hoparlör ses kalitesinden ödün vermeden daha az yer kaplamayı vadediyor. LG esnek yapıdaki LCD ekran panellerini tanıtmasının ardından şimdi de karşımıza adeta görünmez kalarak otomobilin içine gizlenen ince bir hoparlör ile çıktı. Cihaz 2.5mm kalınlığında ve 150mm x 90mm boyutlara sahip. Bu yapı Thin Actuator Sound Solution yani İnce Aktüatör Ses Çözümü yapısı üzerine kuruluyor ve geleneksel hoparlörlerin yerini alması bekleniyor.

LG'NİN YENİ DİKDÖRTGEN YAPIDAKİ İNCE HOPARLÖRÜNDE YENİ BİR TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

LG yeni hoparlör sisteminde geleneksel cihazlarda bulunan ses bobinlerinden ve mıknatıslardan kaçındığını aktardı. LG'nin geliştirdiği dikdörtgen yapıdaki cihaz söz konusu sisteme göre hoparlörün otomobilin farklı noktalarına koyulabilen yapısıyla yüzey titreşimi üzerinden ses üreten bir teknolojiyi kullanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre zengin ve yüksek bir 3D ses sunacak bu cihaz karşımıza CES 2023'te çıkacak.