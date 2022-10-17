Güçlü ses ve ortam aydınlatması imkanı sunan parti hoparlörü: Sony XG300

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:08

XG300, Sony'nin X serisi dış mekan hoparlörlerindeki en yeni ürünlerinden biri. XG300 güçlü parti sesi ve dahili ışıklar sayesinde hem parti hem günlük kullanım dahil her yaşam tarzına uyum sağlıyor. XG300; etkileyici bas ve vokal netliği sağlayan woofer'lar, ön tweeter'lar ve pasif radyatörlerin oluşturduğu güçlü parti sesi ve dayanaklı tasarımı ile gittiğiniz yere bir parça da atmosfer götürmeyi vadediyor. Sony ailesinin taşınabilir, dayanıklı ve çok yönlü hoparlörü XG300 pek çok özelliğe sahip.

ÖZELLİKLERİ

Geleneksel bir hoparlör ünitesindeki dairesel diyaframın aksine, XG300'deki yeni geliştirilen X-Balanced Speaker Unit, yüksek kaliteli ses için daha fazla ses basıncı uygulayan dairesel olmayan bir diyaframa sahip.

Ünitenin dairesel olmayan şekli, sadece hoparlör diyaframının alanını en üst düzeye çıkarmakla kalmaz, daha vurucu bas için ses basıncını da artırır; aynı ses basıncını korurken sürücü sapmasını azaltır ve sonuçta daha az bozulma ortaya çıkarır.

Yankı engelleme ve çok noktalı bağlantı özelliği ile sanal toplantı ve aramalara da olanak sağlıyor. XG300 hoparlör LIVE SOUND ve MEGA BASS özelliği ile canlı müzik atmaosferi yaratma imkânı sunuyor.

ÇABUK ŞARJ ÖZELLİĞİ

25 saat pil ömrü olan XG300 hoparlör 10 dakikalık şarjla 70 dakika müzik çalma olanağı sağlıyor.

SUYA VE TOZA DAYANIKLI

XG300 hoparlör toza ve suya dayanıklı yapısı ile plaj, park ve havuz kenarı gibi birçok alanda kullanıma uygun.

TAŞIMA KOLU İLE HER YERDE SİZİNLE

XG300'ü kolayca taşınabileceği bir hale getirecek şekilde dikkatlice tasarlanan geri çekilebilen taşıma koluyla siz neredeyseniz parti orada. XG300 yaklaşık 3 kg ağırlığında, 318 mm x 138 mm x 136 mm boyutunda, silindirik bir tasarıma sahip. XG300'ün gri ve siyah olmak üzere 2 renk seçeneği var.

ORTAM AYDINLATMASI

XG300 hoparlör, aydınlatma konsepti ile partinize veya stilinize uygun şekilde renk katabilir. XG300'ün 9 farklı ışık rengi seçeneği bulunuyor. Müzik vuruşlarıyla senkronize aydınlatması hem parti hem günlük kullanım dahil her yaşam tarzına uyum sağlıyor.

BAĞLANTI

XG300, pili şarj etmek için USB-C ve başka bir cihazı şarj etmek için USB-A ile birlikte geliyor.