LG'nin genişleyebilen telefonunun incelemesi yapıldı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:10

Akıllı telefon pazarı zaman zaman bazı furyalar ile gündeme geliyor. Birkaç yıl önce başlayan katlanabilir ekranlı telefonların modası biraz geçmiş olsa da o dönemlerde LG de kendi hamlesini yapmıştı. CES 2021'de tanıtımını gerçekleştirdiği LG Rollable yani genişleyebilen akıllı telefonuyla dikkat çeken şirket, bu cihazı aktif olarak satışa çıkartmamıştı.

LG Rollable satışa çıkmadan inceleme videosuyla gündeme geldi

LG'nin cihazı niçin satışa çıkarmadığını bilmiyoruz ancak akıllı telefonun halihazırda incelemesi yapıldı. Cihaz ekranda soldan sağa doğru yapılan bir parmak hareketiyle genişliyor ve oldukça ilginç görünüyor. Tanıtımının yapıldığı zaman da etkileyen bu cihaz sonrasında tamamen hakkında konuşulmayan bir telefona dönüştü.

Güney Kore merkezli LG'nin bildiğiniz üzere geçen yıl akıllı telefon pazarından çekileceğini duymuştuk. Ciddi zarar ettiğini açıklayan LG, bu noktada çok maliyetli olacağı tahmin edilen bu cihazı piyasaya sürmekten vazgeçmiş olabilir.

LG'nin bu akıllı telefonun özellikleri de oldukça başarılı bir cihaz olduğunu gözler önüne seriyor. Ekran tarafında POLED tercih edilen cihazın genişlememiş hali 6.8 inç, genişledikten sonra ise 7.4 inçlik bir ekran elde ediliyor. Öte yandan 285 gram olan cihaz 4.500 mAh bataryaya sahip. 128 GB RAM ve 256 GB ROM kapasitesi olan akıllı telefonun kamera tarafında 64 Megapiksel ve 12 Megapiksel bizleri karşılıyor.