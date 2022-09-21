iOS'ta verilerinizi sizden habersiz toplayan eğitim uygulamaları

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:15

Akıllı telefonları yalnızca sosyal medyada takılmak ya da aramalar yapmak için kullanmıyoruz. Eğitici uygulamaların da telefonlarda yeri var. Yayımlanan verilere göre tüm yıl boyunca en popüler uygulamalar arasında eğitim uygulamaları da yer alıyor. Peki gizliliği umursamayan ama halen en popüler olan uygulamalar hangileri?

iOS tarafında en iyi eğitim uygulamaları

Gizliliğe önem veren uygulamaları tercih etmek gerekiyor. Ancak çoğu kişi bu durumu çok da ciddiye almıyor. Kullanıcıların verilerini depolamayan ya da gizli bir şekilde izlemeyen uygulamalar önemli hale geliyor. Atlas VPN sayesinde yayımlanan listeye göre en popüler ama kullanıcıların verilerini toplayan uygulama Duolingo oluyor. Farklı kriterlerde toplanan verileri inceleyen Atlas VPN, 19 farklı kategoride uygulamanın gizliliği ihlal ettiğini tespit etti.

Diğer uygulama ise Google Classroom ve Busuu oluyor. Bu iki uygulama 17 farklı kategoride suçlu bulunarak verileri topladığı ortaya çıktı. Diğer uygulamalar ise sırasıyla şöyle: Chegg Study, Quizlet, Brainly, Lumosity, Masterclass ve Remind.

Söz konusu uygulamaların yüzde 40'ı kullanıcıların ödeme geçmişini ve satın alma geçmişlerini gözlüyorken, yüzde 22'si kullanıcıların arama geçmişinin peşinde. Finans bilgileri ve ödeme bilgileri gibi detayları mercek altına alanlar ise yüzde 4 kadar.