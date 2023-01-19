LinkedIn'e göre yükselişte olan meslekler

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:24

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:24

Her yıl farklı meslek grupları yükselişe geçiyor. Ancak bir süredir 'teknoloji' odaklı mesleklerin talep gördüğünü söylemek mümkün. Linkedln de bu noktada 'yükselen meslekler listesi' hazırladı ve yeni yayınladı. 5 yılda en fazla talep edilen ve talep gösterilen meslekler de bu noktada hazırlandı.

İLK 5'TE OYUN VE MARKA ODAKLI MESLEKLER VAR

Oyun tasarımcılarına olan talep her yıl artarken, bu yıl ilk sırada olan meslekler arasında yerini aldı. İlk 5'te ise markaların ve şirketlerin aradığı Büyüme Uzmanı ve Müşteri Başarı Uzmanı gibi son yıllardı revaçta olan meslekler yer alıyor. Yapay zeka odaklı mesleklerin de yükselişe geçmesi bu alana yapılacak yatırımların önemini ortaya koyuyor.

En çok talep edilen meslekler(2023)