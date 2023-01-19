LinkedIn'e göre yükselişte olan meslekler
İş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn, yeni veriler açıkladı. 2023 yılında yükselişte olan ve tercih edilen meslekler bir bir sıralandı.
Her yıl farklı meslek grupları yükselişe geçiyor. Ancak bir süredir 'teknoloji' odaklı mesleklerin talep gördüğünü söylemek mümkün. Linkedln de bu noktada 'yükselen meslekler listesi' hazırladı ve yeni yayınladı. 5 yılda en fazla talep edilen ve talep gösterilen meslekler de bu noktada hazırlandı.
İLK 5'TE OYUN VE MARKA ODAKLI MESLEKLER VAR
Oyun tasarımcılarına olan talep her yıl artarken, bu yıl ilk sırada olan meslekler arasında yerini aldı. İlk 5'te ise markaların ve şirketlerin aradığı Büyüme Uzmanı ve Müşteri Başarı Uzmanı gibi son yıllardı revaçta olan meslekler yer alıyor. Yapay zeka odaklı mesleklerin de yükselişe geçmesi bu alana yapılacak yatırımların önemini ortaya koyuyor.
En çok talep edilen meslekler(2023)
- Game Designer (Oyun Geliştiricisi)
- Blockchain Developer (Blokzincir Geliştiricisi)
- Growth Specialist (Büyüme Uzmanı)
- Customer Succes Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı)
- Game Artist (Oyun Tasarımcısı)
- Artificial Intelligence Engineer (Yapay Zeka Mühendisi)
- Game Developer (Oyuncu Geliştiricisi)
- Patient Coordinator (Hasta İlişkileri Sorumlusu)
- Concept Artist (Konsept Sanatçısı)
- Software Quality Assurance Engineer (Yazılım Kalite Güvence Mühendisi)
- Robotics Engineer (Robotik Mühendisi)
- Data Enginer (Veri Mühendisi)
- Back-End Developer
- 3D Artist (3D Modelleme Uzmanı)
- Product Owner (Ürün Sahibi)
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber