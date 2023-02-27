Lityum iyon pil sektörü 2022'de hızlı büyüme kaydetti
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, ülkedeki lityum iyon pil sektörünün 2022 yılında hızlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.
Verilere göre toplam lityum iyon pil üretimi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 130 artışla 750 gigavat-saati aştı. Sektörel büyüklüğün geçen yıl daha da artmasıyla, toplam üretim değeri 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 174,06 milyar ABD doları) geçti.
TALEP ARTIYOR
Çin'de artış gösteren lityum iyon pil üretimi ülkenin yeni enerjili araçlarının (NEV) üretiminde yaşanan artışın bir yansıması. NEV'ler için kurulu güç bataryası kapasitesi geçen yıl yaklaşık 295 gigavat-saat olarak gerçekleşti.
Bakanlığa göre lityum iyon pil ürünlerinin ihracatı, yıllık yüzde 86,7 artışla 342,65 milyar yuana ulaştı.
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