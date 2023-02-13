Lityum bataryaların kullanımını değiştirebilecek keşif

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:14

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:15

Hindistan, kısa bir süre önce ülkedeki en büyük lityum yataklarını keşfettiğini duyurdu. Hindistan Jeolojik Araştırma Kurumu ve Hindistan Maden Bakanlığı tarafından açıklanan keşif, yaklaşık 6 milyon ton lityum bulunduğunu gösteriyor.

Yeni maden yataklarının ülkenin lityum madenciliği için önemli bir keşif olduğu aktarılıyor. Çünkü teknoloji şirketlerinin büyük bir kısmı lityum-iyon piller kullanıyor ve bunların üretimi için Hindistan ve Çin gibi ülkeleri tercih ediyor. Buradaki fabrikalarda üretilen bataryalar, şirketlerin elektronik cihazlarıyla montelenmek üzere ilgili merkezlere götürülüyor.

HİNDİSTAN ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Lityum-iyon 1991 yılında Sony tarafından ticarileştirilmesinden bu yana, şarj edilebilirlik ve yüksek enerji yoğunluğu özelliklerinin yanı sıra kolay taşınabilir olması gibi avantajları sebebiyle özellikle 2005 yılından beri telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarda kullanılıyor.

Hindistan potansiyelin farkında ve yeni fırsatları göğüslemek istiyor. Hatırlayacağınız üzere Samsung ve Apple beş yıllık planları dahilinde Hindistan'da akıllı telefon üretimi için milyarlarca dolarlık anlaşma yapmıştı.

Ülkede batarya ve batarya hücresi üretilmesine yönelik bir çalışma halihazırda mevcut. 2021 yılında batarya üreten fabrikaların sayısının artması için çalışmalar başlatılmıştı. Bu çağrıya sessiz kalmayan şirketlere ek olarak Hindistan otomobil tarafında da bu keşfin ekmeğini yiyebilir. Çünkü Hindistan hükümeti, 1 Nisan 2019'da elektrikli araçlara olan talebi artırmak amacıyla teşvik planları açıkladı ve yıllar içinde bu planları genişletti.

Bu da lityum kaynağının Hindistan özelinde daha fazla alana yayılması anlamına geliyor.