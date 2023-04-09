Lityum-iyon pil sektörü yılın ilk iki ayında genişledi
Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, bu dönemde lityum iyon pillerin toplam üretimi yıllık yüzde 24 artışla 102 gigavat-saati (GWh) aştı.
Güç depolama için lityum iyon pillerin çıktısı 15 GWh'yi aştı.
Yeni enerji araçları için bataryaların kurulu gücü ise yaklaşık 38 GWh oldu. Çin'in lityum-iyon pil ihracatı ilk iki ayda 70,6 milyar yuan'a (yaklaşık 10,26 milyar ABD doları) ulaştı.
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