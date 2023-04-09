Lityum-iyon pil sektörü yılın ilk iki ayında genişledi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 08:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 08:00

Güç depolama için lityum iyon pillerin çıktısı 15 GWh'yi aştı.

Yeni enerji araçları için bataryaların kurulu gücü ise yaklaşık 38 GWh oldu. Çin'in lityum-iyon pil ihracatı ilk iki ayda 70,6 milyar yuan'a (yaklaşık 10,26 milyar ABD doları) ulaştı.