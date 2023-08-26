Loch Ness Canavarı'nı bulmak için yeni teknolojiler kullanılacak

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:12

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:12

Yapılacak aramada, varlığı kanıtlanmamış sözde Loch Ness Canavarı’nı bulmak için daha önce hiç kullanılmamış teknolojilerden faydalanılacak. Pek çok insanın “Nessi” adıyla bildiği bu efsanevi hayvana dair şimdiye kadar hiçbir fiziksel bulguya ulaşılmamıştı.

'BU BÜYÜLEYİCİ GİZEME KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Yaratığın varlığı ne bilim ne de biyoloji tarafından kanıtlanmış durumda. Araştırma seferinin sponsoru, Loch Ness gölünün sularında “dev bir yüzey gözlemi” yürütmek için halktan yardım isteyen Loch Ness Keşif Grubu (LNE) isimli “bağımsız ve gönüllü bir araştırma takımı”. Oluşan “dev” talep nedeniyle bütün gözlem noktaları tükense de, İskoçya’ya gidemeyecek olanlar LNE’nin resmi 7/24 canlı yayınına katılıp organizatörlere yardım edebilir.

Populer Science Türkçe'de yer alan ayrıntılarda LNE’nin kurucusu Alan McKenna, bu ayın başında yaptığı bir açıklamaya da yer veriliyor; “LNE’yi başlattığımızdan beri hedefimiz, açıklamakta zorlanabileceğimiz her türlü doğal davranış ve olguyu kayıt altına alıp incelemek ve analiz etmekti” diyor. “Loch Noss’a ilgi duyan yeni nesle ilham olmayı ve bu geniş çaplı yüzey gözlemine katılarak… dünya çapındaki pek çok insanı cezbeden bu büyüleyici gizeme kişisel olarak katkıda bulunmayı ümit ediyoruz.”

YÜZLERCE YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞ!

Bu sözde göl canavarı (veya cavanarları) rivayete göre yüzlerce yıl önce görülmüş. Fakat bu hikayeler, dünyanın dikkatini 1934 yılındaki meşhur “Cerrahın Fotoğrafı“ndan sonra çekmeye başlamış. Bu simgesel silüetin sonraları uydurmaca olduğu kanıtlansa da, gölün içinde büyük bir su canlısının gizlendiği efsanesi halk arasında devam etti.

2019 yılında yaklaşık 56 kilometrekarelik su sütunundan alınan örnekler, gölde yılanbalığı DNA’sının yaygın olduğunu kanıtladı. Bu durum, en azından bazı ziyaretçilerin yıllar önce gördüğü şeylere olası bir açıklama sağlıyor. Ancak toplanan bu DNA, bir yılanbalığının boyutunu göstermiyor. Dolayısıyla “dev yılanbalığı” teorisine biraz destek ekliyor. Elbette pek çok kişi hala, Ness Gölü’nü evi belleyen ve bir şekilde halen tespit edilmemiş olan bir plesiozor sürüsü bulabilmeyi bekliyor.

LNE ekibi, yarın ve pazar günü tuhaf bir şeyin kanıtını ortaya çıkarma ümidiyle en azından birkaç yeni cihazdan faydalanacak. Etkinliğin duyuru sayfasına göre dronlar gölün bir ucundan diğer ucuna uçarken, kızılötesi kameralar ile gölün termal görüntülerini alacaklar ve böylelikle “tüm gizemli anormallikleri belirleyebilecekler.” Bu arada araştırmacılar, “Nessi benzeri bir ses” çıkarsa diye tekrarlı şekilde su altı hidrofonu da kullanacaklar.

“Bu hafta sonu, göl sularını daha önce yapılmamış biçimde arama fırsatı bulacağız” diyor Loch Ness Merkezi genel müdürü Paul Nixon. “Bulacağımız şeyi görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Elbette onlarca yıldır çürütülen uydurmacaları ve hatalı atfedilen görgü tanıklıklarını düşündüğünüzde, durum pek Nessi gönüllülerinin lehinde değil. Yine de göle gidip İskoçya’daki yaz mevsiminin tadını çıkarmak için yılın bu zamanı iyi bir fırsat olabilir.