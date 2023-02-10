Logitech’den deprem bölgesine yaptığı bağış hakkında yeni açıklama geldi!
Bilgisayar aksesuarları üreticisi Logitech, deprem bölgesine yaptığı bağış miktarı ile ilgili insanlardan büyük tepki çekmişti. Firma yaptığı bağış ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında gerçekleştirilen yardım kampanyaları devam ediyor. Bireysel bağışların yanında büyük firmalar da bağışlar yapıyor.
Bu firmalardan biri olan bilgisayar aksesuarları üreticisi Logitech deprem sonrasında 10 bin dolar değerinde bir bağış yapmıştı. Yaptığı bu bağışı Twitter hesabı üzerinden açıklayan firmaya insanlardan tepki yağmıştı.
Birçok insan 10 bin doların oldukça az olduğunu ve büyük bir firmadan daha fazla destek gelmesi gerektiğini dile getirmişti. Tepkiler üzerine Logitech bağış paylaşımındaki yorum bölümünü devre dışı bıraktı.
LOGITECH’DEN GELEN TEPKİLERE AÇIKLAMA
Logitech gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklama “Türkiye ve Suriye’deki deprem yıkımından etkilenenlere destek göstermek amacıyla gönderimizde bir başlangıç bağışı paylaştık. Bu, beklentilerin altında kaldı. Zaten stresli ve hasas bir durumda olan insanlar için ek bir hayal kırıklığına neden oldu. Kimseye yük olmak istemiyoruz ve gönderiyi kaldırdık. Logitech ve çalışanları, ihtiyacı olanlara yardım eden kuruluşlara yaptığımız ilk katkının çok ötesinde, sürekli bağışlar yoluyla insani yardım ve kurtarma çabalarını desteklemeye kararlıdır.” Şeklinde oldu.
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