MUBI gelirlerini Ahbap’a bağışladı!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:38

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:38

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir diğer yandan da depremzedeler için bağış kampanyaları yapılıyor.

Bu kampanyalara bir destek MUBI isimli film dağıtım platformundan geldi. Yerli girişimciler tarafından kurulan platform, bugün yaptığı açıklama ile bütün Türkiye gelirlerini Ahbap’a bağışladıklarını açıkladı.

MUBI’nin Twitter hesabından yapılan açıklama “Ülkemizi sarsan deprem felaketi dolayısıyla MUBI ekibi olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Geride kalan dört gün boyunca yaraların sarılmasına naçizane bir destek sunabilmek adına Arjantin’den İtalya’ya, Kanada’dan Hindistan’a pek çok çalışanımız Ahbap hesaplarına kişisel bağışta bulundu. Bununla birlikte Türkiye’de bu yıl elde ettiğimiz gelirin tamamını yine Ahbap Derneği aracılığıyla depremzedelere bağışladık. Sinema endüstrisindeki önemli isimlerin desteğiyle bağış kampanyasını tüm dünyaya yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye bizim için çok değerli ve üstümüze düşen ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırız. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun…” şeklinde oldu.