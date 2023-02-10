Deprem.io geliştiricileri Discord'dan yardım istedi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:35

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:35

Bütün Türkiye’nin seferber olduğu depremde birçok insan gönüllü olarak görev alıyor. Gönüllü yazılımcılar tarafından kurulan Deprem.io web sitesi ise oldukça çok hayati bir önem taşıyor.

Enkaz altında kalan insanların ve depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için kullanılan sitenin geliştiricileri sesli konuşma platformu Discord’dan yardım istedi.

Deprem.io geliştirici ekibi, iletişimlerini Discord üzerinden sağladıklarını ve sunucu limitine ulaştıklarını söyledi. Bundan dolayı da yardıma ihtiyaçları olduğunu dile getiren ekip, Discord sunucularındaki kullanıcı sayısı limitinin kaldırılmasını veya arttırılmasını istedi.

DİSCORD’DAN YANIT GECİKMEDİ!

Discord tarafından geliştiricilere kısa süre içerisinde geri dönüş yapıldı. Twitter üzerinden geliştiriciler ile iletişim kuran Discord, konuyu daha ayrıntılı incelemeleri için sunucunun kimliğini veya sunucuya katılmak için bir bağlantıyı kendilerine ulaştırmalarını istedi.